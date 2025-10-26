Kapo se queda con el 'Top Latin Pop Album of the Year' en los Premios Billboard

Una lluvia de aplausos se apoderó de Miami, Estados Unidos, cuando el artista colombiano Kapo escribió una página dorada en su carrera como cantante. Desde el éxito de 'Ohnana', no ha dejado de crecer y, ahora, recibió el 'Top Latin Pop Album of the Year' en los Premios Billboard 2025.

El talentoso artista colombiano que se alzó con el premio Top Latin Pop Album of the Year gracias a su aclamado proyecto discográfico “Por Si Alguien Nos Escucha”. El álbum, destacado por su honestidad artística y fusión de ritmos contemporáneos, se ha consolidado como una de las producciones más influyentes del pop en español durante el último año.

"Este premio es para mi gente, para quienes sienten y luchan con el corazón", expresó. “Soy un muchacho soñador”, dijo en diálogo con Blu Radio. Oriundo de Cabuyal, Valle, Juan David Loayza desde pequeño se visualizó haciendo grandes cosas por un don que Dios le puso en su corazón: la música, que lo convirtió en “un necio positivo” de que todo se puede lograr.

Kapo // Foto: suministrada

El cantante no solo celebró su primer Billboard Latino, sino que también encendió el escenario con una presentación llena de energía, emoción y ritmo. Kapo sorprendió con un explosivo mix de éxitos compuesto por “Donde” junto a Ryan Castro, el contagioso hit “Ohnana” y el fenómeno musical “Uwaie”. Cada interpretación desató la euforia del público, dejando en evidencia su poderosa conexión escénica y carisma natural.



Su camino no fue fácil, pero dentro de todo agradece todos los días a Dios haber pasado por todo eso para crecer no solo como artista, sino como persona. Así forjó su propio estilo de buscar dejar una sensación de las experiencias y siempre creyó que declarando encontraría la magia para romper las barreras de lo imposible.