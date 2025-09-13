Karol G en el Vaticano: así podrá ver el concierto en vivo desde Colombia

Miles de personas se espera que colmen la Plaza de San Pedro en el Vaticano este sábado para presenciar un concierto sin precedentes que reunirá a artistas de talla mundial como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli y los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo, titulado “Grace for the World” (“Gracia para el mundo”), cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa impulsada por la Basílica de San Pedro que se desarrolla en Roma desde el viernes.

El recital comenzará a las 21:00 horas locales (19:00 GMT), pero desde primeras horas de la tarde se prevé que la plaza y sus alrededores comiencen a llenarse. Decenas de personas harán fila bajo la supervisión de las autoridades, muchas de ellas con banderas de distintos países, especialmente de Colombia. El ambiente festivo se encenderá aún más cuando los artistas realicen las pruebas de sonido.

El público, según se anticipa, coreará el nombre de Karol G y aclamará también a Bocelli, Legend y Pharrell Williams. La velada incluirá además un espectáculo de drones que dibujarán en el cielo romano figuras y mensajes.

Aunque no está prevista la presencia del papa León XIV, la cita reunirá a líderes y personalidades internacionales que participarán en conferencias y mesas redondas sobre fraternidad, entre ellos varios premios Nobel.

Karol G ensayando "Vivo por ella" junto a Andrea Bocelli en el Vaticano 🇻🇦.



🥹🇻🇦🩵😍👑 pic.twitter.com/G661lTbVMJ — Team Karol G RD 🇩🇴💖 (@TeamkarolGRD) September 13, 2025

¿Dónde ver en vivo?

La celebración estará abierta al público en Roma. La transmisión, que se hará en vivo a nivel mundial por Disney+, Hulu y ABC News Live, será producida por Jesse Collins Entertainment y dirigida por Sam Wrench. Además, Fever se suma como presentador asociado de Grace for the World.

El concierto, gratuito y abierto a todos, también contará con una exhibición de 3.500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina, prometiendo un cierre memorable para el encuentro.