Karol G enloquece a fans de RBD en Colombia, intercede para que incluyan al país en su gira

La cantante colombiana Karol G es una de las artistas que más consolidadas a nivel latinoamericano. La paisa también es reconocida por sus espectaculares conciertos donde es acompañada por varias figuras de la música y, precisamente, unas de esas colaboraciones causaron furor en las redes sociales, pues se trató de una mexicana a la que le declaró su admiración y cariño: Anahí.

La exintegrante del grupo RBD la acompañó en su concierto en México, las dos fueron ovacionadas por los miles de fanáticos que las acompañaron en el evento en el Arena de Ciudad de México.

"Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo en su momento Anahí, quien portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa mundialmente, Mía Colucci.

Y por esta amistad, que surgió en los escenarios, la artista nacida en Medellín buscó interceder ante el grupo manito para que incluya a Colombia en su gira de reencuentro. Recordemos que la banda anunció que solo iría a Estados Unidos, México y Brasil, por lo que muchos de sus seguidores en varios países quedaron decepcionados.

“Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”, publicó Karol G en Twitter. El post en menos de 24 horas alcanzó los 7.100 RT y tuvo más de 100.000 ‘Me Gusta’, muchos de los seguidores citaron el trino pidiendo a la banda replantear las ciudades a las que llegará su gira tras más de 11 años de su éxito musical.

Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🥺🤞🏽✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 21, 2023

Pero ahí no paró la noticia, pues la misma Anahí comentó la publicación de ‘La Bichota’ y se paralizaron las redes. Con un “Te amo”, la mexicana le respondió a Karol G y dejó abierta la posibilidad de que RBD llegué a Colombia, sin importar si es en la gira de reencuentro.

Tras estos ‘coqueteo’ en redes, solo le resta esperar a los seguidores de la banda mexicana de un pronunciamiento oficial que ratifique o aclare si llegará a Colombia. Por el momento sus fanáticos guardan la esperanza.

