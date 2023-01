¿Shakira y Karol G juntas?, las colombianas estarían preparando tremenda colaboración

El sueño que tanto persiguió la artista antioqueña Karol G estaría a punto de hacerse realidad. La cantante, autora de éxitos como '200 Copas', 'Provenza' y 'Bichota', entre otros, estaría preparando la que sería la colaboración más importante de su carrera, con una de las artistas top a nivel mundial: nada más ni nada menos que con la barranquillera Shakira.

A través de redes sociales, las informaciones sobre un trabajo entre ambas han causado revuelo, pues sería un paso definitivo en la carrera de la nacida en Medellín, quien se ha encargado de dejar huella en la industria. Así como en su momento se pudo dar el lujo de cantar con la cantante mexicana Anahí, a quien seguía desde que era adolescente.

Al parecer, los rumores sobre lo que sería este anuncio se estarían gestando luego de que los equipos de trabajo de ambas cantantes coincidieran en Barcelona (España). Según se ha conocido de manera extraoficial, estarían en la preparación de un videoclip, por lo que habrían sido vistas en estudios de grabación en la 'Ciudad Condal'.

Y todo porque miembros del 'staff' de cada una han publicado fotos en locaciones y sets muy similares. Hay quienes piensan que la nueva canción de 'Shak' seguiría por la misma onda del despecho, luego de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, luego de 11 años de relación, y dos hijos: Milán y Sasha.

En julio de 2022, la artista de 31 años había dicho que en su momento buscó la posibilidad de hacer algo junto con la intérprete de hits como 'Monotonía' , 'Ojos así' y 'Waka Waka', pero recibió un no como respuesta. Tal parece que las cosas habrían cambiado, pues los rumores sobre un éxito conjunto siguen tomando bastante fuerza.

"No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil", reveló Karol G, quien buscó la manera de establecer contacto con 'Shak', pero no habría tenido el mismo resultado. "¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó", comentó en ese entonces.

De lograrlo, para Karol G sería un hecho histórico, pues Shakira, en su exitosa y espectacular carrera musical, solo ha hecho colaboraciones con cuatro mujeres: Rihanna, de Bahamas; la estadounidense Beyoncé, la brasilera Ivete Sangalo y la ya fallecida cantante argentina Mercedes Sosa.

