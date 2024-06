Karol G lanza 'Si Antes Te Hubiera Conocido' y ya conquista las redes

No pasaron ni dos horas desde que Karol G estrenó su más reciente sencillo 'Si Antes Te Hubiera Conocido

' y ya tiene las redes sociales a explotar comentando sobre esta canción.

En YouTube el videoclip oficial ya cuenta con más de 500.000 reproducciones y en otras plataformas digitales ha sido todo un éxito este lanzamiento.

En redes sociales la canción ha tenido una buena aceptación, la mayoría de comentarios son positivos y destacan que es probablemente la canción de verano de este año.

La canción habla sobre la nostalgia y el arrepentimiento de no haber conocido a alguien antes. La letra es relatable y ha resonado con muchos fans de Karol G.

El video musical oficial fue dirigido por Colin Tilley y presenta a Karol G en un ambiente melancólico. Ha sido elogiado por su estética y su emotiva historia.

Letra de

Si Antes Te Hubiera Conocido de Karol G

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Sino como otra cosa,

Usted cerca me pone peligrosa,

Por un besito

Hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa

Y aunque es hermosa

Ey! No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos Ey!

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey! Y yo te veo y no sé

Cómo actuar

Bebé pa’ conquistarte

Que me pasen el manual

Espero lo que sea,

Yo no me voy a quitar

Tengo fé que esos ojitos

Un día me van a mirar

Yo me caso contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

Yo me casó contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

No has entendido que

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo, no como amigos