Karol G les cantó a las internas de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá

Actualmente, Karol G es una de las artistas más importantes del país y a nivel internacional donde ha sido reconocida por su talento. Hace poco ´la bichota' ganó el 'Rule Breaker' en la gala de mujeres de Billboard y su agradecimiento fue hacia los colombianos, quienes la han apoyado desde que inició la carrera musical.

"Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo", aseguró la artista en su cuenta de Instagram.

Debido a su amor a Colombia, Karol G regresó al país para darles un concierto privado a las más de 2.000 reclusas de El Buen Pastor. Todo esto se pudo gracias a la Fundación Acción Interna, que está fundada y dirigida por la actriz Johana Bahamón que lleva cerca de 10 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las mujeres encarceladas.

Estas dos mujeres MIS ÍDOLAS @karolg @Johana_Bahamon el corazón que tienen💙💙 uffff pic.twitter.com/syLTClX5nX — María Alejandra (@AlejaLoC) March 12, 2022

Karol G se ubicó en el patio central de la cárcel, donde la mayoría de las reclusas la podían observar. Además, canciones como '200 copas' y 'Tusa' fueron las que más sonaron en la cárcel.

🎥 Karol G cantando “Tusa” junto a las chicas de la Cárcel el Buen Pastor pic.twitter.com/z9N51o1Sx1 — Karol G Media 📸 (@kgsitemedia) March 13, 2022

Karol G visitó una cárcel para mujeres en Bogotá pero como no es chisme los medios masivos no hablan... cierto que yo sería la morena que le grita por una foto desde el suelo 😭🤣 pic.twitter.com/TGwXxUGFTL — Monserrat ☆ (@usedtokarl) March 14, 2022

Karol G chantant avec les filles de Cárcel del Buen Pastor pic.twitter.com/RLhLEMACgZ — KAROLG INFO (@InfoKarolG) March 13, 2022

