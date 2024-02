Karol G siguió celebrando su cumpleaños y con candentes fotos encendió las redes

La cantante colombiana Karol G no para de celebrar, a su más reciente primer Grammy anglo, se le sumó su cumpleaños. Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, celebró sus 33 años en la cima de su carrera musical, con millones de seguidores y una larga lista de premios que parece no va a terminar pronto.

Con unas imágenes desde las Bahamas, según la publicación de la artista, la paisa posteó en su cuenta de Instagram una frase en la que demostró su felicidad por un año más de vida.

"Un añito más viejita pero y quien está contando ???!!! 😛 Gracias a Todos por sus mensajitos de cumpleaños 🧡🌴🌅", fue el mensaje de 'La Bichota'. La publicación, como era de esperarse, tuvo miles de comentarios y casi cinco millones de 'Me Gusta'.

"Vaaa carolina tía q eres una campeona eres la bebecita nunca lo olvides"; "Muchas felicidades y que todo tus sueños se sigan cumpliendo te queremos ❤️ bichota siempre"; "Feliz cumple bichota Dios te bendiga y sigas cosechando éxitos"; "y otros sacando créditos para pagar las fiestas" y "Dios te bendiga en tu cumpleaños", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Publicidad

La paisa se alista para seguir con su gira. Pronto tendrá sus fechas en Bogotá y sus miles de seguidores en la capital del país están a la expectativa de los artistas que harán parte de estos conciertos.

Karol G celebró su cumpleaños 33. Foto: Instagram @karolg.

¿Cuándo será el concierto de Karol G en Bogotá?

Un punto demasiado alto dejó el festival que llevó Karol G a su natal Medellín. El show digno de espectáculos de talla mundial no solo dejó a miles de asistentes al Atanasio Girardot felices, sino que llenó los bolsillos de los comerciantes, justo como ‘La Bichota’ lo quería.

Publicidad

Diomar García, empresario organizador del "Mañana Será Bonito Fest", habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, del balance económico tras los conciertos de la cantante paisa en Medellín del número de asistentes al estadio y a la unidad deportiva.

El empresario indicó que, en el montaje, de alrededor de casi de quince días, se tenían experiencias, actividades y muchos sitios agradables que la gente también subía por todas las redes. Además, contó quien dividió a los artistas que estuvieron en las dos presentaciones que tuvo la paisa, pues algunos asistentes mencionaron que el segundo concierto tuvo mejores invitados.

"En Bogotá se va a hacer algo parecido. Vamos a hacer muchas cosas muy similares a las que se hicieron en Medellín, las experiencias vamos a tratar de llevarlas a Bogotá, pues si no se pueden todas las que quepan alrededor del alrededor de El Campín, pero sí vamos a hacer algo muy similar... Seguro que así lo vamos a hacer, la capital se lo merece", dijo.

Publicidad

Le puede interesar: