Ken-Y regresa con nuevos aires urbanos: conocido por sencillos como 'Down', 'More' y más

Para aquellos que nacieron en los 2000s, sin duda canciones como ‘Down’, ‘More’, ‘Doctorado’, ‘Princesa’, ‘Quizás’ o ‘Cómo lo hacia yo’ por mencionar algunas, fueron parte de la infancia que se instauró en los inicios del urbano latino, del cual fue pionero Ken-Y, quien, además, ha decidido probar nuevos ritmos para impulsarse en la actualidad de la industria.

Kenny Vázquez comenzó en la industria en 2003 y creó un legado en el urbano que perdura con el paso de los años. A su lado han colaborado Daddy Yankee, Plan B, Zion y Lennox, Don Omar, Arcángel, De La Guetto, entre muchos más, que llevaron el urbano a un nivel superior para convertirse en un género líder a nivel mundial.

“Contento, de verdad que son muchos años de trabajo, viajes y aventuras vividas. Pero tengo la satisfacción que, gracias a Dios, que, tanto en Colombia como otros países, se ha creado esa relación”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Con un amplio repertorio, él mismo destacó ‘Si la ves’ o ‘Igual que ayer’, que son sus favoritas ligadas al estilo musical que lo caracteriza que es algo más romántico de lo que se conoce habitualmente en el urbano.

Ken-Y // Foto: Instagram @ken_y_official

Ken-Y y su etapa como solista

Hace poco lanzó ‘V’, su último EP y al igual que otros sencillos al lado de artistas como Maldy, Tito ‘El Bambino’, Bryan Scott, Ivana, Zion y Lennox, entre otros más, en donde ha explorado diversos ritmos más allá de urbano, cumbia, salsa, bachata y otros más han sido parte de todo esto y destacó ‘Pegao’ al lado e Tito, que es volver en el tiempo al urbano clásico.

“Trabajar con él es muy fácil. Me enviaron la canción, la escuché y me trajo mucha nostalgia. Ese sonido del 2006 y 2007 que fue cuando crecimos. La combinación de Tito conmigo siempre ha sido muy buena. Esta vez la hicimos con ‘Pegao’ y es un tema que le ha gustado a mucha gente, que gracias a Dios me ha abierto muchas puertas”, dijo.

Recuerda con cariño una anécdota con Héctor El Father cuando lo sorprendió el cariño que le tenia la gente en Puerto Rico. Pese que también tenia su éxito, no pudo evitar admirar profundamente su trabajo y ver el cariño que construyó desde las calles de donde creció hasta otros países.

“Una colaboración que no tengo hace tiempo es con Plan B, aunque estén separados, me gustaría. Seria chévere volver a trabajar con Chencho o Maldy. Me gustaría volver a colaborar con Don Omar, que hace mucho tiempo no hacemos nada. Son artistas que fueron parte de mi escuela y mi aprendizaje”, añadió.

Su relación con Colombia

Admira y respeta el poder que ha adquirido Medellín en el género urbano con artistas como J Balvin, Karol G o Maluma, quienes con sonidos frescos han puesto a sonar nuevos ritmos. Pero estrellas como Kapo, Blessd y Ryan Castro tiran a ritmos de afrobeat para potenciar un nicho que de pronto no ha sido usada de forma concreta. Admitió que le gustaría colaborar con Kapo con quien cree se podría hacer una canción nunca vista.

“Siento que hay que hacer todo de nuevo. No tengo una limitación, un objetivo fijo y creo que hay que hacer la tarea. Hay que hacer música, conectar con la gente y volver a los medios de comunicación. Volver al principio. Eso es lo esencial. En mi caso, con un nombre conocido, con una historia recorrida, es momento de recuperarle a la gente la memoria y presentarles música nueva con propuestas nuevas”, expresó.