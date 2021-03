Kim Kardashian contó detalles de los problemas que tuvo con Kanye tras publicar trinos en su contra

En un nuevo episodio de Keeping Up with the Kardashians se le vio a Kim Kardashian frustrada por el comportamiento de su exesposo Kanye West, esto con relación a los trinos no muy amables que publicó hacia ella.

“Siempre he sido muy respetuosa al no hablar de los problemas que Kanye y yo tenemos. Quiero decir, ustedes los ven claramente en Twitter. Así que voy a elegir no hablar realmente de eso aquí", indicó durante el show televisivo.

La estrella de E! reveló que Kanye estaba en Wyoming y "publicaba muchas cosas en las redes sociales". Ella agregó, "Eso es un poco frustrante".

Más tarde, Kris sugirió a Khloé y su hermana mayor, Kourtney Kardashian, ayudar a Kim a dejar de pensar en todo, lo que terminó en una gran noche de chicas.

Al día siguiente, Khloé le ratificó a Kim su apoyo y el de la familia. “Queremos que sepas que estamos aquí para ti y que te amamos y que lo que elijas hacer estará bien”.

“Tengo que resolver las cosas por mi cuenta, lo de mi vida con Kanye. Cómo estoy lidiando con eso por mi cuenta. Estará bien, pero me encanta venir a Malibú y escapar y estar tanto en el momento como sea posible ", indicó Kim Kardashian.

Al parecer, quiere mantener discreción con el tema sobre todo por sus hijos, para evitar que vuelvan a vivir la caída de la relación de sus padres por televisión.