Korn regresará a Colombia en 2026 tras 9 años de espera: cuándo y dónde se presentarán

Los fanáticos esperan escuchar himnos como 'Freak on a Leash', 'Blind' y 'Falling Away from Me'.

Korn
Korn
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Nueve años después de su última presentación en Colombia, la banda estadounidense Korn anunció este lunes que volverá a Bogotá el 2 de mayo de 2026.

En el MedPlus, la banda dará un concierto en el que promete revivir la intensidad, la oscuridad y la catarsis que han marcado su trayectoria como uno de los grupos más influyentes del 'heavy metal' alternativo.

El anuncio ha despertado la euforia de los seguidores colombianos, que desde 2017 esperaban el regreso de Jonathan Davis, Brian 'Head' Welch, James 'Munky' Shaffer, Reginald 'Fieldy' Arvizu y Ray Luzier, quienes consolidaron su leyenda con himnos como 'Freak on a Leash', 'Blind' y 'Falling Away from Me'.

En su última visita a Bogotá, Korn se subió al escenario del Chamorro City Hall, donde cerca de 6.000 fanáticos vibraron con un repertorio cargado de energía y nostalgia, y en esta ocasión el recinto elegido fue el Coliseo Med Plus, que tiene un aforo de 20.000 asistentes.

El grupo californiano, pionero en el género nu metal, que fusiona elementos del 'heavy metal' con otros estilos como el rap y el funk, llegará a Colombia como parte de una nueva gira mundial que celebrará tres décadas de carrera, según publicó la banda en sus redes sociales.

Después de su paso por Colombia, Korn se presentará el 5 de mayo en Lima (Costa 21), el 8 en Santiago de Chile (Parque Estadio Nacional), el 10 en Buenos Aires (Parque Sarmiento), el 13 en Asunción (Jockey Club), el 16 en São Paulo (Allianz Parque) y cerrará el 19 de mayo en Ciudad de México (Palacio de los Deportes).

