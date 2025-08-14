Kris R, el símbolo del trap de Medellín hace historia mundial con su primer EP

Arrancó a los 15 años y, ahora con 24, ha dejado un legado para ponerse la batuta de liderar la creación de trap en Colombia desde la calles de Medellín. Pese que no nació en Colombia, su crianza fue la de un paisa más y sus palabras resaltan a Kris R como la promesa, que ya no es promesa.

Lanzó su reciente EP 'Valija Sin Sentimiento', acompañado de Blessd, Ryan Castro, Dei V, entre otros, que en poco tiempo conquistó el corazón de sus seguidores y comenzó a crecer a nivel mundial, tanto así que ocupó el top 10 de la Global Álbum Debut de Spotify.

Además, Kris R recibió tres nuevas certificaciones de la RIAA en Estados Unidos por sus sencillos Las Piponas, Polos Opuestos y Tremenda HP, y se le entregó una placa conmemorativa por superar la cifra de mil millones de reproducciones en todas las plataformas.

Kris R en Bogotá // Fotos: AFP y suministrada

Estará en Bogotá el 12 de septiembre, pero su público ya es gigante gracias al respaldo de personajes como Blessd, Westcol y Ryan Castro que lo han apoyado desde el día uno para catapultar su carrera y él la de ellos con su característica risa.

"Es un retrato crudo de lo que representa una “valija”: un joven moldeado por las calles, por amores que nunca terminan de llegar, y decisiones que muchas veces parecen no ser propias. Con cada canción, Kris R comparte relatos llenos de desamores silenciosos, romances fugaces, cicatrices abiertas y esa pasión que te mantiene vivo, incluso cuando todo lo demás parece perdido", explicaron desde el equipo del artista sobre este lanzamiento, que lidera estrenos musicales.