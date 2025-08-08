Kris R estrena su primer EP y lidera una semana de estrenos musicales

La espera terminó y, finalmente, el fenómeno del trap de Medellín llegó a su punto personal más alto para estrenar su nuevo EP 'Una Valija En Sentimiento', en donde Kris R pone todo de sí para explorar emociones sin filtros y un recorrido moldeado desde las calles.

"Es un retrato crudo de lo que representa una “valija”: un joven moldeado por las calles, por amores que nunca terminan de llegar, y decisiones que muchas veces parecen no ser propias. Con cada canción, Kris R comparte relatos llenos de desamores silenciosos, romances fugaces, cicatrices abiertas y esa pasión que te mantiene vivo, incluso cuando todo lo demás parece perdido", explicaron desde el equipo del artista sobre este lanzamiento, que lidera estrenos musicales.

Pipe Bueno lanza una balada ranchera

El último sencillo de Pipe aborda el sentimiento natural del amor que no alcanza a sostener una relación, pero con todo el sentido y la pasión de México en su ritmo. Es una conversación difícil puesta en música para entender mejor el duelo.

"Musicalmente, Pipe vuelve a demostrar su dominio de la balada ranchera con arreglos que sostienen la intensidad sin sobrecargarla. La producción deja espacio para que cada palabra respire, enmarcando una interpretación que no necesita exageraciones para conmover. Este es un tema construido con madurez emocional, más cercano a la confesión íntima que al lamento nostálgico", expresaron desde el equipo del artista.

Lista de estrenos musicales en Colombia

Pero estos dos estrenos no fueron los únicos que llegaron esta semana al país, sino que se sumaron mucho más de diferentes ritmos. Conozca la lista de novedades:



'Quererte bien' de Pepe Aguilar: la banda sonora de la nueva producción de Televisa, que regresa al día a día de los mexicanos y con un sentido profundo de un drama emocional en una historial familiar centrada en el perdón.

'Lo que pase' de Tatool y Trueno: uno de los referentes más importantes del rap en español. Titulada “lo que pase”, la canción representa el inicio de una nueva etapa en la carrera de tatool, quien después de años detrás de algunos de los mayores éxitos del género, presenta este nuevo proyecto personal.

Publicidad

'Tequila' de Vallejo777: Voy a beber botellas de tequila / y que te dije ni que abrirme es mi vida / hasta el amanecer está en mi soltería”, el artista invita a vivir el después del amor con alegría, sanar desde la música y levantar el vaso por lo que ya quedó atrás.

'Ojalá' de Criss y Ronny: una champeta que mueve el sentimiento del corazón, a través de la experiencia real de una mujer que se tuvo en el tiempo en medio de momentos cursis, sueños y anhelos familiares. “Fue como si el destino la hubiera puesto justo ahí. En cuestión de segundos, ya me imaginaba toda una vida con ella: nuestro primer hogar, hijos, y una familia construida desde el amor”, dijeron.

'Mi historia entre tus dedos' de Matteo Bocelli y Gianluca Grignani: "Este chico tiene una voz auténtica. Un talento que no se puede enseñar. Cuando me escribió para decirme que quería grabar una de mis canciones, sonreí. Y cuando me invitó a subir al escenario con él, en el Teatro del Silenzio, para cantarla juntos... Bueno, ahí no pude negarme", dijo Gianluca.

Publicidad

'Proceso' de Jackson Martínez: el exfutbolista de la Selección Colombia crea este himno de empoderamiento con sentimientos de poder, a través del poder de Dios para creer y alcanzar los sueños necesarios, que siempre son rodeados de sentimientos positivos.

'Que perra me veo' de Mariah Angeliq: el ambiente es intenso y ser atrevida es imprescindible. Ya sea para llamar la atención en la pista de baile o para dejar un rastro de corazones rotos.

'Chikiluki' de Kobi Cantillo: "Este tema se lo dedico a esa mujer que no necesita hacer ruido para que todos la miren. Su presencia habla por sí sola. Es peligrosa, elegante, y con una sola mirada te cambia el mood, te apaga el mundo y te lo vuelve a encender. Me encanta esta canción porque mezcla lo que soy, lo que vibro, y también palabras que forman parte del vocabulario de mi país", dijo.

'Del 57 al 954' de Tyan PA: una pieza que encapsula la esencia de un proyecto musical que rompe esquemas dentro del género urbano. Este trabajo, compuesto por ocho canciones, explora de forma íntima y valiente la construcción de identidad lejos de casa, fusionando raíces colombianas con una visión global.

'Muros (walls)' de Chika DI: “La canción nació de un lugar muy profundo”, comparte Chika Di. “A veces dejamos todo — la comodidad, la familia, lo conocido — para perseguir algo más grande. Pero incluso en medio de todo eso, el amor sigue siendo posible. De eso se trata Muros: de mantenerse firme sin dejar de ser sensible", dijo.

'Sin señal' de 10qui: fusiona sonidos de afrobeat con una historia de amor no correspondido, donde solo uno de los dos lucha por mantener viva una relación que ya se ha apagado. Con versos como “Solo fui yo quien se quiso arriesgar a reparar un corazón que de vida no tenía señal”, 10qui convierte la ruptura en una catarsis musical.

'Escribí esto para ti' de Tony Mils: “El día que mi música deje de impactar positivamente a quienes me escuchan, me retiraré completamente”, afirma con la convicción de quien entiende que la música va más allá del entretenimiento: es una herramienta para transformar vidas.

Publicidad