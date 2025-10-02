La caleña que se perfila a ser la reina afrolatina del urbano con 'Puntos Suspensivos'

El género urbano colombiano se posiciona como capital musical y más artistas se suman al movimiento. Desde el Pacífico algunos hacen presencia y la voz femenina la lidera YSA C, que en sus sencillos pone el sabor de la región y la fuerza de la industria.

Ahora, ‘Puntos Suspensivos’, su último sencillo, confirmó eso en una canción cargada de emoción y honestidad en donde confirma que el objetivo es ser una voz de referencia. En este tema y con su sello característico, Ysa C retrata los sentimientos que quedan en el aire: amores que no duelen solo por terminar, sino porque quedan inconclusos, 'Puntos suspensivos' es una invitación a conectar con ese vacío que dejan las historias que no se cierran.

“Es un tema para aprender a soltar lo que no quiere sostenernos, lo que duele porque no es honesto y se queda en puntos suspensivos. Siempre es mejor tener claro lo que busca la otra persona y saber la verdad”, comentó Ysa C.

La canción fue escrita por AEME y producida por Kensel, reconocido por su capacidad de construir atmósferas sonoras sensibles y poderosas. La producción refuerza la identidad musical de Ysa y le da un aire fresco a su propuesta, consolidando el sencillo como una pieza íntima que conecta profundamente con quienes han vivido historias similares.



Hace unos días, Ysa C participó en el Empowerment Days de Spotify, un evento en Bogotá que destacó el talento femenino que está transformando la industria musical latinoamericana e internacional.