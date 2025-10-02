En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / La caleña que se perfila a ser la reina afrolatina del urbano con 'Puntos Suspensivos'

La caleña que se perfila a ser la reina afrolatina del urbano con 'Puntos Suspensivos'

El afrobeat llega con una nueva protagonista, que desde el Pacífico colombiano crece para perfilarse como referente del género con la inspiración de artistas como Karol G.

YSA C.jpg
YSA C //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El género urbano colombiano se posiciona como capital musical y más artistas se suman al movimiento. Desde el Pacífico algunos hacen presencia y la voz femenina la lidera YSA C, que en sus sencillos pone el sabor de la región y la fuerza de la industria.

Ahora, ‘Puntos Suspensivos’, su último sencillo, confirmó eso en una canción cargada de emoción y honestidad en donde confirma que el objetivo es ser una voz de referencia. En este tema y con su sello característico, Ysa C retrata los sentimientos que quedan en el aire: amores que no duelen solo por terminar, sino porque quedan inconclusos, 'Puntos suspensivos' es una invitación a conectar con ese vacío que dejan las historias que no se cierran.

“Es un tema para aprender a soltar lo que no quiere sostenernos, lo que duele porque no es honesto y se queda en puntos suspensivos. Siempre es mejor tener claro lo que busca la otra persona y saber la verdad”, comentó Ysa C.

La canción fue escrita por AEME y producida por Kensel, reconocido por su capacidad de construir atmósferas sonoras sensibles y poderosas. La producción refuerza la identidad musical de Ysa y le da un aire fresco a su propuesta, consolidando el sencillo como una pieza íntima que conecta profundamente con quienes han vivido historias similares.

Hace unos días, Ysa C participó en el Empowerment Days de Spotify, un evento en Bogotá que destacó el talento femenino que está transformando la industria musical latinoamericana e internacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Música

Publicidad

Publicidad

Publicidad