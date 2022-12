La candente foto de Demi Lovato que tiene boquiabiertos a sus seguidores

Un vestido de baño y un pronunciado escote han hecho que la foto de Demi Lovato sea una de las más comentadas y compartidas entre sus seguidores en Instagram durante el pasado fin de año.

Fue publicada hace cinco días, tiene cuatro millones de “me gusta” y casi 55 mil comentarios, todos, admirando la belleza de la intérprete de “Échame la culpa”.

La cantante estadounidense se unirá al ya confirmado Bruno Mars en el segundo día de la edición de 2018 del festival, el 24 de junio, cuyo cartel completan la brasileña Anitta y el portugués Agir.

Demi Lovato, que actuará por primera vez en Portugal, lanzó el año pasado el sexto álbum de estudio, "Tell Me You Love Me", donde destacan sencillos como "Sorry Not Sorry" y "You Don't Do It for Me Anymore".