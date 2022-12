‘La Chilindrina’ confesó que se escapó con Luis Miguel en Acapulco

María Antonieta de las Nieves, más recordada como ‘La Chilindrina’,

reveló que sí paseó en un yate con Luis Miguel en la ciudad de Acapulco, México.

‘La Chilindrina relató que Luis Miguel elogió su belleza y que luego la invitó a su lancha donde vieron el atardecer.

“¿Tú sabes quién soy yo?”, le preguntó el cantante a ‘La Chilindrina’, ella le respondió que “no” y le regresó la pregunta.

“Me invitó a su lancha (…) vimos el atardecer tan bonito y tan romántico (…) luego nos sacaron una foto que está en todos lados, para que él no diga que no fui su primer amor", relató María Antonieta al medio.

Esta sería la primera entrevista que da ‘La Chilindrina’ a medios sobre su “escapada” con Luis Miguel.

