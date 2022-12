La dolorosa confesión de Silvestre Dangond por el bullying que sufrió al ser gordo

El cantante Silvestre Dangond, en medio de una entrevista que le realizaron en el extranjero, habló sobre el bullying y cómo este le impactó en su vida.

"Yo era el menor de todos mis amigos. A mí era el que me colocaban a hacer mandados. Me daban el dinero para comprar una botella o algo de comida, y cuando yo regresaba al sitio, ya no estaban porque todos se habían ido para otro lado con tal de zafarme por ser el gordito ese bailador que no se quedaba quieto", reveló el artista urumitero.

"El bullying es para sacarle el provecho", expresó el artista.

Actualmente, Silvestre Dangond se destaca como uno de los artistas de música vallenata más reconocidos internacionalmente.

