La emocionante audición de una niña de 12 años que ha hecho llorar a más de uno

Grace VanderWaal es la pequeña de 12 años que presentó una emocionante audición para el programa America's Got Talent que ha sacado lágrimas alrededor del mundo.

La adolescente, acompañada de un ukulele, decidió presentarse ante los jurados Simon Cowell, la ex Spice Girl Mel B, Heidi Klum y Howie Mandel, con una canción original llamada I Don't Know My Name que generó una ovación de pie por parte del público.

VanderWaal, además, tuvo una emocionante conversación con los jurados antes de su presentación en la que aseguraba que aunque nadie conocía su talento, pero “los milagros pasan”.

La pequeña fue elegida para pasar automáticamente a las semifinales en vivo del programa que busca los mejores talentos gracias al jurado Howie Mandel que utilizó la opción ‘Golden Buzzer’ para asegurarle un cupo automático en los shows en vivo del reality.