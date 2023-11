La enigmática mujer a la que René Higuita le salvó la vida: eso lo llevó a la cárcel

Se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el documental que relata los más importantes momentos en la vida de uno de los ídolos más grandes de Atlético Nacional y la Selección Colombia: René Higuita.

"Higuita: El camino del Escorpión", que fue escrito y dirigido por Luis Ara, narra los momentos cruciales del antioqueño de 57 años. Desde sus primeros años hasta el momento en que protagonizó la jugada que le da el nombre, justamente, a este trabajo audiovisual.

Durante una hora y 40 minutos y con los testimonios de personajes como Carlos 'El Pibe' Valderrama, Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, Francisco Maturana y Luis Carlos 'Coroncoro' Perea, al igual que su familia, se detallan los capítulos más impactantes de su carrera.

Pero también episodios de su ámbito personal que dejaron huella. Uno de ellos, el que lo involucra como intermediario para lograr el rescate de la hija del enlace financiero del Cartel de Medellín, Luis Carlos Molina, el 29 de mayo de 1993, en el que según el propio protagonista jugó un papel importante en este hecho.

René Higuita, el intermediario para la liberación de una niña

Aunque en el documental apenas se menciona el nombre de la menor que había sido secuestrada, sí se escucha su voz, cuando sin mostrar su rostro, y en su faceta más adulta, le agradece al exfutbolista su presencia en su liberación, luego de más de un mes de estar privada de la libertad.

"Estaba yendo para el colegio y dos motos se pararon enfrente en la calle, e hicieron que el coche en el que iba se parara. Bajaron al señor que me llevaba y, en ese mismo coche, estos señores me llevaron. Me hicieron sentarme en el suelo para que no pudiese ver nada", contó Marcela, la protagonista.

Según la versión de Higuita, su participación en esta liberación se dio debido a que los secuestradores pedían una persona de confianza como garantía. Fue entonces cuando decidió aceptar el dinero para dárselo a los delincuentes e irse a su casa a la espera de instrucciones.

"Me dicen que tengo que confiar en ellos. Pero no estaba Marcela por ningún lado. Entonces, a mí lo que se me viene es: '¿Cómo vamos a hacer?'", dijo el exjugador, que recordó cómo fue ese episodio, cuando lo llevan al encuentro con la menor.

Según Higuita, paró en frente de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Cuando empezaron a pedirle autógrafos, no se percató de que la niña había sido dejada en ese lugar. "Marcela me grita: 'René', y yo le digo: 'Niña, un momentico, estoy firmando autógrafos'", rememoró.

"Cuando yo le dije eso se puso como loco. Asustado, también. Manejó como un loco hasta la casa de mis papás. Se subió por las aceras, se saltó los semáforos en rojo. Estaba absolutamente asustado y emocionado", se le escucha decir a la mujer.

Documental sobre René Higuita. Foto: Instagram @higuitarene1.

"El camino nos encontramos a un familiar mío y cuando yo vi a ese familiar, le dije: 'Para, para, es tal persona'. Y él me dijo: ¿Para? ¿Estás loca? Te llevo directo a tu casa. Me hizo ese gran favor. Me entregó viva, sana y salva donde mis papás", agregó la entonces niña secuestrada.

Pero por su gestión, los papás quisieron darle un "cariñito", cerca de 50.000 dólares. No obstante, lo enredaron en este caso e hicieron que pasara nueve meses preso, perdiéndose así el famoso 5-0 ante Argentina, el 5 de septiembre de 1993 y la Copa del Mundo de 1994, luego de ser llamado por la Fiscalía.

"La noticia era que yo era el secuestrador, no un intermediario. Fui víctima de un montaje que no se lo han hecho ni al peor narcotraficante de Colombia", recordó el exgolero del equipo verdolaga.

En esta pieza, también quedó retratada no solo la influencia deportiva del ídolo en la grandeza de Nacional, pues fue el responsable de darle su primera Copa Libertadores, en 1989. También su amistad con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, del que dijo lo conoció cuando era congresista.

"Me salieron con que entregara a Pablo y yo no tendría que ir a la cárcel. Ahí me empezaron a tratar mal, de gonorrea, de hijueputa para arriba y que me iba a pudrir en la cárcel", puntualizó Higuita sobre este amargo episodio.

"Él no sabe lo que él hizo por mí y por mi familia. Y cumplimos el mismo día, las coincidencias de la vida", contó la mujer emocionada, en este documental en el que se rindió homenaje a la figura de René Higuita.

