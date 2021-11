La foto de Kim Kardashian y Pete Davidson tomados de la mano que desata rumores de romance

Un nuevo rumor circula en las redes sociales, en el que aseguran que Kim Kardashian y Pete Davidson estarían iniciando un romance, después de que se conociera una foto en la que se ven tomados de la mano y divirtiéndose.

La Revista People reveló una imagen en la que Davidson y Kim aparecen tomados de la mano mientras estaban montado en una montaña rusa en Knott's Scary Farm, en California.

En el parque de diversiones también estaban Kourtney Kardashian y su prometido Travis Barker. La foto desató todo tipo de comentarios en las redes sociales y afirman que la pareja estaría saliendo. Sin embargo, una fuente le dijo a la revista People que eran solo amigos.

"Cuelgan en los mismos círculos, por lo que estarán juntos de vez en cuando. Son solo amigos pasando el rato", dijo la fuente a la revista.

Recordemos que Kim Kardashian se separó del rapero Kanye West a principios de este año, y la estrella de Keeping Up With the Kardashians solicitó el divorcio en febrero.

A continuación mire la polémica foto: