La foto por la que tildan de “hipócrita” a la Señorita Colombia

La Señorita Colombia, Laura González, quien fue coronada el pasado domingo como virreina universal de la belleza, está siendo fuertemente criticada en las redes sociales por una fotografía que contradice rotundamente su respuesta en el certamen frente a cómo explicaría el terrorismo a los niños.



“Jamás he estado en la posición de la víctima, el victimario o de la familia. No puedo decir a ciencia cierta cómo se siente, pero si tengo la oportunidad de hablar con algún niño, le pediría por favor que su generación, incluso la mía, ya no puede estar llena de armas. Por favor, más libros, más amigos, más amor", respondió la virreina universal a la pregunta formulada durante la gala de Miss Universo, pero los cibernautas le salieron al paso con una fotografía en que se aprecia con un arma apuntando a la cámara.



Los usuarios en las redes la han calificado de hipócrita por observarse en la imagen lo contrario a lo dicho durante el certamen.



