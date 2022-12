La graciosa respuesta del ‘Tino’ sobre el frío en Rusia que desata risas en redes

La respuesta del exfutbolista Faustino Asprilla a una pregunta de un periodista sobre el frío que hará en Rusia durante la Copa Mundo causó risas entre los asistentes a una rueda de prensa en Bogotá.



Un periodista intentó ‘tomarle el pelo’ al exjugador al preguntarle sobre qué haría para contrarrestar las bajas temperaturas “que hacen todo más pequeño”.



El ‘Tino’ no dudó en hacer uso de su particular humor y a su manera respondió: “Si a usted le sale una hembrita, para que no pase penas me llama a mí”.



Este es el video del momento:



Quisieron tomarle el pelo al @TinoasprillaH y le "salió grande". Faustino Asprilla, original como pocos. pic.twitter.com/Ue1KpFqqOG — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) October 19, 2017

