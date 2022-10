La insólita razón por la que Mara terminó con su novio después de La Agencia

Mara Cifuentes se confesó en la Revista Vea, donde es portada este mes de marzo, y contó por qué terminó con su novio luego de confesar que era transgénero en el programa de modelaje La Agencia.

Según la hermosa paisa, el que su expareja fuera un hombre reconocido en Medellín fue una de las razones por las que se terminó la relación. Además, confesó que él no quería que ella se “volviera famosa”, por lo que no estuvo de acuerdo con que la modelo le confesara a Colombia que era trans.

“Es reconocido, pero por eso, en parte, se acabó la relación. Entré a La Agencia, decidí contarle a todo Colombia que soy trans y él no estuvo de acuerdo que lo hiciera público, no quería que me volviera famosa”, confesó Mara para la Revista Vea.



Mara contó que solamente ha tenido dos relaciones sentimentales en su vida, pero, según ella, es una mujer “enamoradiza, romántica y empeliculada”. Sin embargo, confesó cómo es el tipo de hombre que le gustan.

“Me gustan muy caballeros, fuertes y varoniles. Que los vea y diga “qué calor, este sí es un macho”, eso es lo que me excita. Me gustan monos, altos, descomplicados, no tan vanidosos”, confesó, por lo que inmediatamente se supuso que estaba describiendo a Nicolás, su compañero y amigo en La Agencia.

Al ser preguntada por su cercada amistad con el modelo paisa, Mara confesó que iba a esperar “a ver qué pasa”, pero dejó claro que está enamorada y que muy pronto se sabría de quién.