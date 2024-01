La magia y talento regresan a Caracol Televisión con la nueva temporada de La Voz Kids

Caracol Televisión se prepara para llenar las noches de magia, ternura y talento con el regreso de La Voz Kids. A partir de este martes 9 de enero a las 8:00 p. m., los televidentes podrán sumergirse en una nueva temporada que promete sorprender con emociones, experiencias inolvidables y, por supuesto, un derroche de talento musical infantil.

En esta ocasión, el diamante de La Voz Kids se viste de gala con la llegada de dos nuevos entrenadores que se unirán al maestro Andrés Cepeda. La talentosa cantante colombiana Greeicy y el reconocido artista mexicano Aleks Syntek ocuparán las codiciadas sillas, brindando su experiencia y carisma a los jóvenes participantes.

Greeicy Foto: Blu Radio

Greeicy, la carismática cantante caleña, con más de 46 millones de seguidores en redes sociales, se estrena como entrenadora, dispuesta a guiar a los pequeños concursantes hacia el brillo de su voz.

“Cuando me hicieron la invitación, no llegó en un mejor momento. Ahora que soy madre, me hace ver a los niños de otra manera. Pienso como si fuera mi hijo y eso hace que tenga una sensibilidad diferente. Ha sido una experiencia superlinda”, señaló Greeicy en Mañanas Blu 10AM.

Aleks Syntek Foto: Blu Radio

Por su parte, el experimentado cantante, compositor y productor mexicano Aleks Syntek aportará la cuota internacional al panel de entrenadores.

“He visto mucho compañerismo. Ellos no están compitiendo en ganarle al de al lado. (...) Muchos asumen las cosas con una naturalidad envidiable para nosotros los adultos”, agregó Aleks Syntek.

El maestro Andrés Cepeda, por su parte, recibirá con entusiasmo a sus nuevos compañeros y, al mismo tiempo, competirá por convencer a los pequeños talentos de unirse a su equipo.

La séptima temporada de La Voz Kids contará con la conducción de Laura Tobón e Iván Lalinde, quienes acompañarán a los pequeños concursantes en cada etapa de esta mágica experiencia. ¡La Voz Kids está de vuelta!