¡La pelea no para! Kim Kardashian publica polémico video contra Taylor Swift

La polémica entre Kanye West y Taylor Swift no para, en esta oportunidad la esposa del rapero, Kim Kardashian, publicó un video en su Snapchat que ha generado polémica en las redes sociales.

En la grabación, Kardashian muestra apartes de una conversación telefónica entre West y Swift en la que el rapero le habla a la cantante sobre la letra de su canción ‘Famous’ en la que la nombra en una de las estrofas: "I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that bitch famous" (“Creo que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo/ por qué/ Yo hice a esa perra famosa”).

En el video West le dice a Taylor que no hace rap para “incomodar a nadie” lo cual la cantante agradece asegurando que es muy amable de su parte informarle sobre la letra de la canción.

Este es el video:

Por su parte Taylor Swift respondió a la publicación de Kardashian asegurando que tal como se aprecia en el video, en ningún momento el rapero le revela que en la letra de la canción “me iba a llamar ‘esa perra’”.

“Quería creer en Kanye, quería que me gustara la canción, quería que tuviéramos una relación amigable”, aseguró la cantante en su cuenta de Instagram en donde además agregó que “quise apoyar a Kanye en la llamada, pero uno nunca puede aprobar una canción que no ha escuchado”.

Esta es la publicación de Swift: