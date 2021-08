La razón por la que Juana Valentina, hermana de James, no muestra su embarazo en redes

Juana Valentina Restrepo, hermana del futbolista James Rodríguez , realizó una ronda de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, donde habló sobre su embarazo y otros temas.

La hermana del futbolista dio a conocer la noticia a sus fanáticos que esperaba a su primer hijo, pero desde ese momento no ha compartido muchos detalles sobre su embarazo, por lo que contó la verdadera razón del por qué no habla de ese tema.

“La verdad me enfoqué en estar tranquila. Para nadie es un secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, no de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace. No es más”, afirmó Juan Valentina.

Además dijo que ha tenido pocos antojos, solamente por las cosas ácidas y por la salchipapa que hace su mamá. Por otro lado, contó que escogieron el nombre de Isaías para el bebé porque, según ella, siempre habían querido un nombre bíblico para el pequeño.

“Siempre dijimos que queríamos un nombre bíblico. No es secreto que somos muy creyentes acá en casa”, afirmó.