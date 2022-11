La última canción y video de Pau Donés con Jarabe de Palo

“Eso que tú me das”, así se llama la última canción de Jarabe de Palo, en la que participó su vocalista Pau Donés, quien falleció este martes tras sufrir una larga enfermedad.

"Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido, así que gracias por estar, por tu amistad y compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida", cantaba Donés en la carta de presentación de Escupe o traga, el nuevo disco de la banda.

El cantante y compositor Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha fallecido a los 53 años en su casa de Bagergue, localidad situada en la provincia española de Lleida, a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2015 y contra el que ha estado batallando desde entonces.

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, en enero de 2019.

No obstante, Donés anunció el pasado mes de abril, en plena pandemia, su regreso a la música, tras más de un año retirado, y el 27 de mayo Jarabe de Palo publicaba el vídeo de su single "Eso que tú me das", parte del álbum "Tragas o escupes".

En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia Donés Cirera informó del fallecimiento del músico y mostró su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado por "todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo".

