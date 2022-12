La verdadera historia detrás de la portada más famosa de Los Beatles: Abbey Road

En entrevista con Mañanas BLU, John Kosh reveló detalles de la emblemática portada de Abbey Road, una de las más famosas de la producción discográfica de Los Beatles.

Kosh, creador de cientos de portadas de la música y multiganador del Grammy, aseguró que se trató de una historia extraña, que trabajaba en la casa de la ópera en Londres cuando recibió una llamada de Jhon Lennon quien lo invitó a su oficina principal. Allí, Lennon le propuso diseñar la portada del álbum Let it be, que en algún momento se llamó Get back. Posteriormente, le propuso diseñar la portada de Abbey Road.

En medio de la gran cantidad de teorías conspirativas sobre el significado de algunos elementos en la portada de Abbey Road, muchos se preguntan por qué Paul McCartney era el único que estaba descalzo en la foto.

“Mcartney antes usaba trajes largos y se quitaba las sandalias porque le parecían incómodas. Y lo que ocurrió es que eso generó todo tipo de especulaciones sobre una supuesta muerta de Paul. Por ejemplo, el tema de la placa del carro Volkswagen atrás de ellos que dice 28 'if', como si Paul McCartney no fuera a llegar a los 28 años”, contó Kosh, quien le restó importancia a esa serie de teorías.

“Estoy seguro de que los Beatles no intentaron dejar ningún mensaje raro, excepto a través de su producción, en la que fue quizá la mejor música que se hizo en todo el siglo XX”, agregó.

