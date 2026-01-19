En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Le gusta 'God of War'? Confirman que tendrá serie y esta sería la fecha de estreno

¿Le gusta 'God of War'? Confirman que tendrá serie y esta sería la fecha de estreno

El popular videojuego también tendrá su versión en vida real y tendrá a Ryan Hurst como el protagonista de esta franquicia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad