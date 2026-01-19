¿Le gusta 'God of War'? Confirman que tendrá serie y esta sería la fecha de estreno

El éxito de ‘Fallout’ motivó a seguir explorando las historias de los videojuegos en el formato de series, en especial para el trabajo de Prime Video. No solo la confirmación de ‘Lara Croft’ hace parte de eso, sino que ahora se confirmó que llegará ‘God of War’, uno de los títulos más famosos de PlayStation.

“Prime Video reveló hoy que Ryan Hurst ha sido elegido para interpretar a Kratos en la nueva serie de Prime Video God of War, de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios. Hurst interpretó a Thor en God of War Ragnarök de PlayStation, aportando su familiaridad con la franquicia al papel de Kratos. Además, fue nominado a un premio BAFTA por su actuación”, indicaron.

Ryan Hurst // Foto: AFP

‘Kratos’ ha sido uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Su historia se ha contado en varios títulos. A lo largo de diez juegos extremadamente exitosos, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso, se convirtió en un personaje icónico de la cultura pop, conocido por su naturaleza estoica, habilidades de combate inigualables y un pasado trágico.

“God of War sigue a Kratos y Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus trata de enseñarle a su padre a ser un mejor humano”, añadieron.



En cuanto a cuándo podría darse el estreno de este título, Prime Video no aclaró una fecha puntual, pero con la elección de cast se podría hablar del segundo semestre de 2027 y que podría comenzar el proceso de grabación este 2026.

Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia y Ben McGinnis participan como productores ejecutivos asociados de la serie.