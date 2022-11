Le hice a Freddy Guarín la misma bienvenida que él le dio a Sara Uribe: Iveth Ardila

“Esto es como una novela. Realmente antes de que nos presentaran, él me hablaba a mí por Instagram, ya después el hermano nos presenta y nos tomamos los número de whatsapp “ expresó Iveth Ardila al programa La Red del canal Caracol.

La hermosa modelo reveló detalles de cómo empezó su historia de amor con Freddy Guarín.

Es un hombre que siempre me hacía sonreír, me sacaba risas , me coqueteaba y me hacía sentir que yo le gustaba mucho”.

Cuando se conocieron en diciembre del 2017, Iveth asegura que fue amor a primera vista y que se daría una oportunidad con el hoy novio de la también modelo, presentadora y amiga Sara Uribe.

“Un día nos fuimos para una discoteca y allá nos encontramos a Sara Uribe, entre ellos no hubo nada extraño en ese momento, incluso yo la saludé porque nosotras éramos amigas”, explicó Iveth.

La pareja vivió durante algún tiempo y la familia de ambos estaba al tanto de su relación.

“Fue una sorpresa para mí ver que el recibimiento que él le hizo a ella en China, lo aprendió de mí porque el día de san Valentín, que fue un día muy especial, le hice a él una sorpresa igual o mejor“ afirmó la modelo.

Dijo también,pues la gente ha pasado por encima de su dignidad y el tema se volvió viral. Sin embargo,

ella asegura que se concentrará en sus proyectos personales y retomará su vida para cerrar ese ciclo.

