Le robaron el celular a PauTips mientras grababa un video en Bogotá

El pasado sábado la youtuber colombiana Paula Galindo, más conocida como ‘PauTips’, quien está de visita en el país, fue víctima de robo mientras grababa un video para su canal de YouTube.

“Perdón por preocuparlos, pero sí me frustró mucho que me robaran mi celular hoy en Bogotá. Estaba en medio de la grabación de un video y todo pasó tan rápido que no caí en cuenta que faltaba”, afirmó la influenciadora en su cuenta de Twitter.

Perdón por preocuparlos pero si me frustro mucho que me robaran mi celular hoy en Bogota...Estaba en medio de la grabación de un video y todo paso tan rápido que no cai en cuenta que faltaba. — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

Yo estoy bien, ya tengo los videos de la cámara de seguridad y pues ya se vio la cara del ladrón y todo pero como siempre no hay nada que hacer. Bueno, poner el denuncio pero eso no soluciona nada. No hice backup de fotos ni videos y todo se perdió... — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

No fue en la calle bebe, se entraron a donde estaba grabando y yo PENSABA que era un lugar con seguridad pues es un lugar privado en bogota donde se dictan talleres de cocina, pero el ladrón entro con toda propiedad como si supiera que estábamos ahi y robo... https://t.co/kN5a7ZTgcB — Paula Galindo (@Paugalindo) April 7, 2019

También, a través de su cuenta de Instagram, contó a sus seguidores que puso la denuncia correspondiente, y que, aunque hay registro en video del ladrón, no cree que transcienda la situación.

“Aquí por más que uno ponga el denuncio no hay nada que hacer, lamentablemente este es nuestro sistema”, indicó la también empresaria, a quien lo que más le duele es la perdida de “todos los recuerdos de los viajes, fotos que no había compartido, notas e información importante”.

