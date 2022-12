Lina Tejeiro apoya la adopción de perros y termina peleando con sus seguidores

Lina Tejeiro promovió el apoyo a fundaciones que adoptan perros a través de su cuenta en Instagram, sin embargo, varios de los seguidores de la actriz no se lo tomaron bien. La artista fue criticada por incentivar la ayuda, cuando sus dos mascotas, Romeo y Kimmy, no son adoptadas ni criollas.









“Por qué no adoptas tú uno en vez de estar comprando”, fue uno de los mensajes que la actriz recibió por parte de un seguidor.





Frente a la situación, Tejeiro respondió a sus seguidores aclarando que el hecho de que ella no tenga animales adoptados, no quiere decir que no pueda apoyar a fundaciones que sí promueven la ayuda.



“Yo hago mi contribución a los perritos abandonados a mi manera. El hecho que yo no lo publique, porque ni a ustedes les interesa, ni a mí me hace persona, no quiere decir que yo no los ayude”, fue la contundente respuesta de Tejeiro.

A su vez, aprovechó el momento para enviar un consejo a todas las personas que “hablan sin conocer las situaciones de los demás”.



“Mejor no opinemos de la vida de los demás sin saber, porque es mejor no juzgar”, dijo la actriz.



La actriz fue tildada de grosera por la manera en la que contestó los mensajes que le enviaron sus seguidores, sin embargo, aclaró que ella es así y “no es obligación contestar bien a todo”.



