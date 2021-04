Lina Tejeiro envío contundente mensaje en redes sociales sobre la reforma tributaria

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz Lina Tejeiro rechazó enfáticamente la reforma tributaria que se presentó días atrás.

En sus historias de Instagram, Lina publicó varios mensajes con los que le dice no a la reforma tributaria por su familia y por todas aquellas personas a las que de una u otra manera les afectaría este cambio.

“Que si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre, aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y sé que alzar la voz, y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará. No a la reforma tributaria ”, fue el contundente mensaje que compartió la actriz en Instagram.

Sin embargo, el mensaje de la actriz no se quedó solo en esta red social, también en Twitter publicó un mensaje que despertó todo tipo de opiniones entre los internautas.

Publicidad

“Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía. No a la reforma tributaria! ”, trinó Lina Tejeiro.

Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía.

NO A LA REFORMA TRIBUTARIA! — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) April 19, 2021

Rápidamente los mensajes de la actriz se han viralizado en redes sociales y en pocas horas ya alcanzan miles de gusta y cientos de comentarios a favor y en contra.