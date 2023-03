"Mi prioridad es que mis hijos estén bien": Piqué evita tocar el tema de Shakira en entrevista

En una entrevista concedida a la radio española Rac1, el exfutbolista español Gerard Piqué habló de su situación personal tras su ruptura con la cantante colombiana Shakira. El deportista aseguró que se encuentra en un buen momento personal y que su objetivo principal es que sus dos hijos con la artista estén bien.

Proteger a los hijos

Piqué fue preguntado por la canción "BZRP Music Session #53" de su expareja y del productor argentino Bizarrap, en la que es atacado, y respondió: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos". El exfutbolista no quiso entrar en detalles sobre el tema y afirmó que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

El deporte y la paternidad

Piqué también defendió la decisión de permitir que su hijo Milan participe en la Kings League, un campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con la participación de exjugadores conocidos como Iker Casillas o Sergio Kun Agüero.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él", dijo Piqué, que añadió que intenta ser el mejor padre posible y que no existe una lección que enseñe a serlo.

Un buen momento personal

Piqué se encuentra en un buen momento personal después de retirarse del fútbol profesional en noviembre de 2022. El exjugador del FC Barcelona aseguró que se encuentra bien y que, aunque no tenía preparada la frase "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar" que pronunció en su discurso de despedida, en ese momento estaba pasando por muchas cosas en su vida.

En resumen, Gerard Piqué se encuentra en un buen momento personal y su prioridad es el bienestar de sus hijos. El exfutbolista ha demostrado que intenta ser el mejor padre posible y que el deporte es una parte importante en su vida y en la de su familia.