Los Caligaris confiesan lo que más aman de Colombia: "Es un país realmente hermoso"

En la época de los 90 Colombia se enamoró de un estilo musical diferente y movido que llegaba desde el sur del continente, pues el ska y el rock en español se apoderó de más de una emisora con diversas bandas o artistas que transformaron lo hecho por lo ingleses o americanos en los 80. De repente, 'Soda Stereo', 'Los Fabulosos Cadillacs', 'Héroes del silencio', 'Maná' y, por supuesto, 'Los Caligaris' junto a muchos más estaban en la cabeza de millones de jóvenes.

Oriundos de Córdoba, Argentina, 'Los Caligaris' nacieron en 1997 en el país del sur del continente en medio del auge en donde el rock en español era el rey musical de la región. La banda fue fundada por los hermanos Martín y Diego Pampiglione, quienes de a poco fueron sumando más integrantes, desde entonces sus presentaciones en Colombia han sido muchas y dicen ellos que esperan sean muchas más.

En diálogo con Blu Radio, Martín Pampiglione aseguró que nunca se cansarán de venir a Colombia, pues siempre que han llegado a tierras cafeteras se han sentido como estar en casa. La calidad humana, la comida y la vida en el país han hecho que hoy 'Los Caligaris' estén enamorados de este lugar.

Martín Pampiglione de Los Caligaris // Foto: Instagram @loscaligarisoficial

"Tenemos muchos amigos. Nosotros hacemos música, los argentinos han venido acá a Colombia y viceversa. Ese intercambio cultural, musical, es lo mejor que puede hacer y lo mejor que puedes regalar (...) Colombia tiene un montón de cosas hermosas, realmente es un país hermoso. Conozco muy poco porque venimos una semana y nos vamos, pero la comida es sabrosa y la gente es hermosa, es lo mejor que tienen. Tenemos grandes amigos, hemos venidos seis o siete veces y siempre nos dicen venite a pasar a vacaciones, me dan regalos para mis hijas, son muy atentos y muy buenos anfitriones, el clima, la gente, tienen unos paraísos que donde vas quedas... Nah es una maravilla de país", manifestó Pampiglione en Blu Radio.

Y es que ahora 'Los Caligaris' vuelven a Colombia para una doble presentación: primero estarán en la capital del Valle del Cauca, Cali, en donde tendrán un show que, según Pampiglione, será algo para olvidar, en especial para esos fanáticos de la banda; lo mismo el sábado, 23 de septiembre, cuando estén en el Festival La Cordillera de Bogotá en donde están "emocionados" de compartir un escenario junto a grandes artistas.

"Desde que salió veinticinco hasta hoy que tenemos 26, hemos sacado canciones buenas y nuevas, entonces viene recargado. Tenemos momentos para emocionarnos, para saltar, es un espectáculo visual y tiene un hilo conductor con la presentación de estos niños, porque nunca es tarde para ser un niño. Yo diría que el que no nos vio nunca, que se acerquen que verán una banda diferente", añadió.

'Los Caligaris' representan su amor a Colombia con 'Flechitas'

La banda está compuesta por ocho integrantes: Martín Pampiglione (voz, guitarra y coros), Juan Carlos Taleb (voz, guitarra y coros), Diego Pampiglione (batería), Agustín Pablo Cuadrado (trompeta), Marcos Ozamis (saxofón), Gabriel Garita Onandía (bajo), Marian Pellegrino (guitarra) y Mariano Baigorria (guitarra).

Los Caligaris y Monsieur Perine // Foto: suministrada por prensa Criteria

Ahora, como una apuesta para renovar su estilo musical, Los Caligaris se unieron a Monsieur Periné para sacar el nuevo sencillo 'Flechitas', que un estilo nunca antes visto en la banda mantiene ritmos colombianos en una forma romántica que invita a pensar en los pequeños momentos del día a día.

"Esa canción es una rumba flamenca con un estilo español, pero claro, al invitar a Monsieur Periné queda una mezcla bastante linda, como un cóctel. Los Periné metieron las percusiones, Santi arreglo los vientos y trompetas y la voz de Cata que realmente es un placer escucharla. La considero una comida, viste, que tiene ingredientes de los Periné de Los Caligaris y suena bastante bien (...) Somos una banda grande de muchos músicos que no escuchamos lo mismo entonces puede tener ritmos de muchos tipos", dijo.

Mantener la raíz, la clave de 'Los Caligaris'

Ante el crecimiento del género urbano algunas bandas han perdido su rumbo musical en colaboraciones. Sin embargo, 'Los Caligaris' mantienen la misma esencia que crearon desde 1997, dice Pampiglione que algo que siempre los ha caracterizado es mantener ese amor a cada una de sus piezas.

"Con el género urbano aún no nos hemos metido, si bien tenemos amigos del género, pues aún no. Pero también hay que aprender de las nuevas generaciones, tienen una forma diferente de componer y de producir, no es que vayamos a empezar música así, pero sí se pueden venir algunas colaboraciones (...) Nosotros siempre somos lo mismo entonces tenemos un estilo, si bien uno no compone lo mismo a los 15 como a los 45, te puedo decir que estamos en el mejor momento de la banda", finalizó.