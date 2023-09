Yeison Jiménez ahora le canta a Dios: "Siento que debo dedicarle un álbum a él"

Oriundo de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez se ha convertido en un ícono de la música en Colombia. Desde su género popular se ha dedicado a darle grandes "himnos" a todos su fanáticos, que, según él, cumplen con la esencia de lo que él es. Y es que el cantante dice ser un fan de la autenticidad y la transparencia, algo que busca se sienta en cada una de sus letras.

Su más reciente sencillo 'Vete' se volvió un hit rápidamente, mostrando una faceta diferente de Yeison Jiménez, pues habla de un amor no correspondido dejando atrás esa parte de rumba y fiesta. En diálogo con Blu Radio, Yeison Jiménez manifestó que hoy la música popular no se trata del despecho: "No deja de ser esa música que deja un mensaje, que podemos recordar y dedicar, eso es lo que me gusta de lo que estoy haciendo (...) Yeison siempre le canta a todo, siempre tiene todos los frentes cubiertos: el amor, el despecho, la rumba, la mamá, los caballos y la envidia, la música ustedes la han seleccionado como buena".

Y es que Yeison Jiménez manifiesta que hoy no es ni el 5 % de lo que fue hace 10 años, pues en su momento era un hombre "inmaduro" aprendiendo la fama y del dinero, que, por supuesto, "lo cambió", pero de una forma positiva haciéndolo una persona mucho más consciente de lo que tiene y del valor de su trabajo.

Yeison Jiménez // Foto: Instagram @yeison_jimenez

"No sabía a dónde me iba a llevar Dios", dijo. Por eso, siente que hoy tiene una deuda pendiente con él y es algo que dejó ver en su colaboración con Alex Campos con el sencillo 'Corro a tus brazos' en donde por primera vez Yeison Jiménez se arriesga a darle un mensaje a la religión.

"Yo tengo que cantarle por lo menos un álbum a Dios, porque me encanta eso. Siento que en algún momento me pondré a escribir para dedicárselo a Dios, ¿qué puede pasar? No sé, pero yo lo haría. Siento que alejarme de todo lo vano y, por otro lado, contar mi historia en un Netflix ayudaría mucho a los jóvenes (...) 'Corro tus brazos' hoy tiene 2 millones de reproducciones y es una locura porque hace diez días se estrenó. Es el momento, yo tengo una audiencia grande y yo quiero que la gente conozca un poco de Dios. Yo soy mundano, hago música mundana y no soy un santo, pero si el mundo está así conociendo de él piensa cómo sería el mundo si nos olvidamos de él. Es importante recordarle a la gente que hay un ser especial que nos guía y nos acompaña, que por muchos años lleva guiando mi vida", manifestó Yeison Jiménez en diálogo con Blu Radio.

Este es el sencillo de Yeison Jiménez con Alex campos

¿Cuál es la clave del éxito? Esto dice Yeison Jiménez

El camino al éxito no es fácil, dice Yeison Jiménez, pues durante el recorrido se presentan muchas pruebas y muchas situaciones que siempre deben "ponerse en manos de Dios". Hoy el agradece de las personas que se ha podido rodear en su vida que le enseñaron a "mantener los pies en la tierra".

"Mi familia, mis sueños, mis metas, mis ganas de salir adelante, mis ganas de no ser pobre. Lo más importante para mantenerse es tener prudencia, yo me rodeé de gente bien entonces cuando llegó el dinero no me asusté, pero la mayoría cambia mucho con el dinero, incluso, yo he cambiado, obvio, lo dijo Arcángel que, si no has cambiado con el dinero, es que no has ganado lo suficiente (...) Mira, la gente no se enamora de tu música porque tengas dinero, sino porque cantas cosas que ellos quieren escuchar. Cuando un artista gana dinero se la pasa publicando que tiene dinero, a la gente eso no le importa eso. Hay que hacer las cosas desde el alma", dijo.

Asimismo, dijo que la última palabra en el éxito la tiene Dios y es él quien decide si esos planes son buenos o no, pero para ello hay que trabajar y esforzarse todo el tiempo para ver qué puede suceder.

Yeison Jiménez // Foto: AFP

¿Qué viene para Yeison Jiménez?

Luego de su gira en Estados Unidos sueña con llenar escenario en Colombia, un Movistar Arena en Bogotá o una plaza La Macarena en Medellín. "Como me muevo entre la gente, ese soy yo. La energía no miente (...) No voy a lanzar álbum este año, pero viene mucha más música y con invitados de lujo. Esperen un artista siempre con amor y siempre enfocado en pegar temas, en que la pasen chimba", añadió.