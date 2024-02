Los Caligaris en Colombia: "Es uno de nuestros lugares favoritos en el mundo"

Bogotá deberá vestirse de gala para recibir el próximo 8 de junio la gala más importante de Argentina. Y es que el regreso de Los Caligaris en Colombia traerá de invitados especiales a los amantes del rock en español y ska interpretado por Martín Pampiglione (vocalista), Juan Carlos Taleb (vocalista), Diego Pampiglione (baterista), Agustín Pablo Cuadrado (trompeta), Mariano Baigorra (guitarra), Salma Nair (guitarra), Marcos Ozamis (saxofón), Guillermina Boggiatto (trombón), Gabriel Garita Onandía (bajo), Mauricio Ramiro Ambrosi (percusión), Valentín Scagliola (teclados, acordeón y coros) y Armando Ezequiel ‘zurdo’ Mansilla (percusión).

Oriundo de Córdoba, Argentina, Los Caligaris han enamorado a millones de latinos desde 1997 con su música con un aire de circo que busca alegrar y enamorar a los amantes del rock, que, ahora, podrán disfrutarlos por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá en una gala, que, según ellos, será algo nunca visto en sus presentaciones y que tendrá un toque especial para Colombia, un país al cual aman y llevan en su corazón en cada uno de sus viajes.

"Colombia se está transformando en uno de nuestros lugares favoritos en el mundo. Es un país que fuimos hace muchos años y el cual tenemos una relación mucho más allá de lo musical. Con los años creo que esta amistad que se está generando entre nosotros y los colombianos nos encanta, nos emociona. Creo que es una historia que se fue construyendo año a año que veníamos tocando hasta que llegó la pandemia, que interrumpió esos abrazos y momentos. Regresamos y lejos de pensar que nos habían olvidado, creo que ese cariño se incrementó", dijo Raúl Sencillez, baterista de Los Caligaris, en diálogo con Blu Radio.

En 2023, la banda estuvo en Cali y Bogotá, ciudades que enamoraron a sus miembros, en especial la primera por la relación del nombre y donde recibieron un cariño gigante en un clima delicioso de la capital del Valle del Cauca. Lo que más destacan del país son las personas, por encima de cualquier cosa, pues el calor humano es algo especial y que los acompaña en cualquier escenario en el que estén ya que hasta en España han visto llegar colombianos a sus shows.

"Es tremendo. Creo que ver todo ese proceso y mirar para atrás todas esas cosas bonitas que vivimos. Creo que es ver una película de principio a fin, que esperemos no termine acá. Creo que nos queda muchos países, muchas experiencia y muchas personas por conocer. Es lindo pensar en nuestras primeras giras en lugares que no tenían mucha capacidad, pero que siempre los colombianos se las ingenian para hacernos sorprende. Como dice una de nuestras canciones, lo mismo son 10.000 que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Llegar a este escenario (Movistar Arena) donde han pasado artistas de talla internacional que admiramos y nosotros tener la responsabilidad de estar en ese escenario, es algo especial para nosotros", añadió.

Para esta presentación de los "Premios Caligaris" los protagonistas serán los fans. Una alfombra roja acompañará para premiar a quienes lleguen al Movistar Arena a disfrutar de su cariño y pasión en cada una de sus letras que recibirán un premio.

Los Caligaris, una cultura de fútbol en Bogotá

Es habitual que en la barras bravas de los principales clubes colombianos estén presentes ritmos argentinos de bandas como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, Mosca Tse Tse, Soda Stereo y, por supuesto, Los Caligaris. Sin embargo, hay una relación especial en Bogotá por la agrupación de Córdoba y es en las tribunas de Los Comandos Azules, la barra popular de Millonarios, que ha adaptado como parte de su cultura las canciones de este circo argentino.

Sencillez es consciente, al igual que los demás miembros, que Los Caligaris son un himno en el estadio Nemesio Camacho El Campín cada vez que juega Millonarios ante sus múltiples canciones adaptadas a las letras embajadoras. El fútbol no es ajeno al rock y menos en una ciudad como Bogotá, que ha visto nacer bandas como La Derecha o Doctor Krapula.

"Nuestra música en varios países de latinoamérica ha entrado por las canchas de fútbol y por las barras. Tenemos muchos amigos que son hinchas de Millonarios, que eso nos pone contentos. La verdad es que siempre uno tiene simpatía con un color o una camiseta es porque de chico uno tiene una sintonía de algo que marca, que toca. Nos pone muy felices porque sabemos que en Colombia de otras barras también nos hacen el aguante y nos alientan. Agradecemos con el corazón, no solo a la hinchada de Millonarios, sino a todas las hinchadas de este país", manifestó Raúl Sencillez a Blu Radio.

La "clave" del éxito en Los Caligaris

Siempre esta banda argentina ha buscado que la música sea un canal en donde se encuentren con amigos a disfrutar la vida. Si bien el día a día no es fácil, Los Caligaris buscan dar alegría y una pizca de tranquilidad y calma, no solo ellos cuando están en el escenario, sino en todo el público: "Nos pasa todo el tiempo, no solo en un concierto. Mucha gente se acerca y nos agradece porque pasaron un mal momento y dicen que nuestra música los alegró. Ahí es cuando nos hacen sentir afortunados y exitosos en la vida".

"Uno sueña, ambiciona e imagina. Tenemos la intención de tocar en un montón de lugares donde nos hemos ido. Pero lo que más soñamos es seguir haciendo lo que más nos gusta", finalizó.

