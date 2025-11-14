Los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con cinco Grammy Latinos, respectivamente, este jueves en Las Vegas durante la mayor fiesta de la música en español y portugués.

A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina, que se celebró este 13 de noviembre en Las Vegas: