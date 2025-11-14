Los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con cinco Grammy Latinos, respectivamente, este jueves en Las Vegas durante la mayor fiesta de la música en español y portugués.
A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina, que se celebró este 13 de noviembre en Las Vegas:
- Álbum del año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
- Grabación del año: "Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz
- Canción del año: "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)
- Mejor canción pop: "El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor fusión/interpretación urbana: "DtMF" – Bad Bunny
- Mejor interpretación de reguetón: "Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny
- Mejor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
- Mejor canción urbana: "DtMF" – Bad Bunny
- Mejor álbum de rock: "Novela" – Fito Páez
- Mejor álbum de música alternativa: "Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor nuevo artista: Paloma Morphy
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: "Caju" - Liniker
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa: "Veludo Marrom" - Liniker