En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Centro Democrático
Liga BetPlay
¿Menores en bombardeos?

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos

Los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos

El reguetonero Bad Bunny se llevó el Grammy Latino al Álbum del año y cerró una noche triunfal este jueves en Las Vegas, en una gala marcada por sorpresas.

latin-grammy.jpg
(De izquierda a derecha) Edgar Barrera, Ríos y Karol G reciben el premio a la Canción del Año por "Si Antes Te Hubiera Conocido" durante la 26.ª entrega anual de los Premios Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. Mindy Small/Getty Images/AFP
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad