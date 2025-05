Los memes que deja el video del canguro de apoyo emocional en aeropuerto: "Eres una vergüenza"

La inteligencia artificial volvió a hacer de las suyas, y esta vez logró que miles de usuarios en redes sociales creyeran que un canguro de soporte emocional había sido impedido de abordar un vuelo comercial.

El video viral mostraba al canguro de pie entre dos mujeres que discutían con personal de una aerolínea, supuestamente en defensa del derecho del animal a viajar junto a su dueña. Pero lo que muchos no sabían —o no quisieron creer— es que la escena nunca ocurrió en la vida real.

Durante horas, internet se debatió entre la incredulidad, la indignación y la burla. Algunos defendían al canguro como un “animal de soporte emocional legítimo”, mientras otros se resignaban a la idea de que “ya nada sorprende” en el mundo actual. Sin embargo, la verdad emergió poco después: el clip era una creación generada con inteligencia artificial.

🧐 ¿Que es más impresionante? Lo viral que se hizo este video de una discusión con una mujer a la que no dejan subir a su canguro.



¿O el hecho de que es totalmente hecho con IA? 🤯 pic.twitter.com/z6dF0xa4VE — Search Marketing y Desarrollo (@searchmktdev) May 27, 2025

Pese a la revelación, el impacto ya estaba hecho. El video desató una oleada de memes, reflexiones irónicas y un nuevo capítulo en la saga de cómo la IA está desdibujando la línea entre lo real y lo ficticio. Aquí algunos de los comentarios más compartidos:

“Acabo de ver un video de una aerolínea que no deja abordar a un pasajero con su canguro de soporte emocional y ya me estaba emperrando… cuando me dicen que es IA.” “Me acabo de enterar de que el video viral del canguro con billete de avión era IA y ahora me siento como mi madre creyéndose todo lo que ve.” “Oficialmente, los cuarentones al creernos el video del canguro nos volvimos nuestros papás. Ya no hay vuelta atrás.”, son algunos de los comentarios.

No me deja dormir que el canguro lleva puesto un canguro. pic.twitter.com/AyMd8DXWbU — Andrés Osorio (@osobrio) May 29, 2025

Me acabo de enterar de que el vídeo viral del canguro con el billete de avión era IA y ahora me siento mi madre creyéndose todo lo que ve pic.twitter.com/dWLUJM6I6H — mel𓅨 (@brekkerxdavis) May 29, 2025

Publicidad

Las mentes más brillantes de mi generación se creyeron el video hecho con IA del canguro pic.twitter.com/RnFSJzikR8 — Jorge Daguerro (@Jolsck) May 29, 2025

Un video viral mostró a una mujer peleando para que su canguro de apoyo emocional abordara un avión:



Aunque muchos lo creyeron real (incluidos algunos medios de noticias) se trata de un video de Infinity Unreality hecho con inteligencia artificial. pic.twitter.com/9TRGsSh9pR — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 29, 2025

Este video demuestra cómo las herramientas de generación de imágenes y videos por IA son cada vez más convincentes y confunden a más de uno en las redes sociales.