Los mitos más extraños de Semana Santa

La Semana Santa empieza desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y durante estos los mitos referentes al comportamiento que se debe tener son pan de cada día.



Aquí algunos de los más comunes.



1. Si tiene relaciones se quedará ‘pegado’



Anteriormente se decía que si tenía relaciones sexuales durante este tiempo se quedaría pegado hasta la pascua.



2. No usar vestimenta de color rojo



De acuerdo a la creencia popular, aquel que se vista de rojo atrae al diablo, debido a que este color es el representativo de este personaje.



3. No clavar clavos ni barrer el ‘Viernes Santo’



Este mito se da porque al utilizar clavos se está reviviendo el sufrimiento de Jesús y si se barre se cree que se le está pasando la escoba al rostro de Jesucristo.



4. No escuchar música



Para algunos, este es un período de reflexión y paz y por tal razón el ruido no es aceptado.



5. No cortar nada



El mito consiste en que al cortar algo se está fragmentando el cuerpo de Jesús.



6. No comer carnes rojas



Es el mito que más se práctica hoy en día, debido a que según la creencia popular las únicas carnes aptas para consumir los días santos es el pescado o en su defecto las carnes blancas.



7. No retar a los niños



Es el mito favorito por lo niños, debido a que durante esta semana los padres no pueden llamar la atención a sus hijos porque de lo contrario eso sería considerado como “la ira del diablo”.