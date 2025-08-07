Luis Alfonso confirma invitados para su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?

Cada día la música popular toma un mayor protagonismo en la cultura colombiana y sus artistas pasaron de presentarse en bares, recintos o ferias para ahora llenar estadio, como pasó con Yeison Jiménez el 26 de julio y, ahora, el siguiente será Luis Alfonso, que prepara su festival ‘contentoso’.

“La Cantina Más Contentosa: El Festival, será mucho más que un concierto. Alrededor del Campín, los asistentes podrán disfrutar de actividades y experiencias únicas como cancha de tejo, toro mecánico y activaciones de marca, que convertirán el evento en una verdadera celebración de la cultura popular colombiana”, indicaron desde el equipo del artista.

Luis Alfonso se prepara para El Campín // Fotos: AFP y Alcaldía de Bogotá

Confirmaron primeros invitados del concierto de Luis Alfonso en Bogotá

Por supuesto, este festival contará con diversos invitados que estarán acompañando al ‘Señorazo’ en El Campín y, por eso, el propio artista fue el encargado de presentárselos a sus fanáticos en los cuales se destacan: Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño, quienes serán los primeros de más que se espera que puedan confirmar en las próximas semanas.

“El show contará con una pantalla de más de 70 metros de largo, solo visto en producciones internacionales. También incluirá inflables y más sorpresas para todos los asistentes. Además, “los Señoracitos” también tendrán su espacio para ver a su ídolo en la localidad Norte Alta para que niños desde los 7 años puedan asistir con su familia”, añadieron.

Precios del concierto en Bogotá