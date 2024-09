Luis Alfonso: "Doy gracias a Dios todos los días; vivo cada uno como si fuera el último"

Oriundo de Popayán, Luis Alfonsoes conocido a nivel nacional como uno de los referentes de la música popular gracias a sus sencillos que innovan el género con lo que él mismo llama "los electro corridos tumbados", que revolucionar la forma de cantarle al despecho, la vida, el amor y la familia.

"Lo que pasa es que yo estoy loco, ¿cierto?, entonces los locos nos gustan las locuras, las cosas nuevas, las cosas que la gente no se atreve y nos gusta hacer cosas raras de nosotros, nuestras que de pronto no existan. Cuando lanzo 'Chismofilia', empecé con mi primer canción que fue un 'electro corrido contentoso' que es un éxito (...) Nos encanta mucho eso, hemos trabajo mucho en eso. Tener un sello único, que tenga todo el paquete. Que sirva para matar el despecho, tomar guaro, para conquistar o meterse una rumba bien hp. Eso estamos haciendo", expresó en diálogo con Blu Radio.

Él desde pequeño supo que la vida no es fácil por lo que tuvo que dar más de su 100 % para crecer; por eso, trabajó de todo y a todo se le midió con el objetivo de tener dinero y salir adelante, los cuales todos le dejaron un aprendizaje especial. Fue lechero, vendedor de zapatos, bon ice, helados y hasta estuvo en una lavamotor en horas donde limpiaba vehículas para tener algunos ingresos.

"Todos estos trabajos me dejaron la misma moraleja, que hay que ser berraco y agradecido en la vida porque todos me dieron la comidita (...) En cada trabajo tuvimos una anécdota, una historia, pasamos sustos, estuvimos triste o contentos. La vida es una sola, todos los días los vivo como si fueran los últimos, le doy gracias a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto", añadió.

Publicidad

Coliseo MedPlus y su último álbum, los dos sueños de Luis Alfonso

A finales de agosto de 2024 lanzó su álbum 'Contentoso', que, semanas después, es un éxito total en reproducciones con sus nuevas canciones. Alfonso destacó que es el proyecto más grande hasta ahora como cantante y con una gran camada de colaboraciones que caen como anillo al dedo, como pasó con 'Tequila con cerveza' al lado de Blessd, que lo llevó a salir de esa zona de confort.

Ahora, el mes de octubre tendrá una noche histórica en Bogotá, pues por primera vez tendrá un concierto en solitario y nada más que en el Coliseo MedPlus. Algo que, según él, ninguno de sus seguidores se pueden perder.

Publicidad

"Lo que pasa es que cuando es un concierto usted solo va a escuchar música, pero este festival que traemos se llama el 'Más Contentoso' porque vienen sorpresas raras, cosas salidas fuera de contexto. Estoy feliz porque a las dos semanas de salir a taquilla vendimos todo, luego nos abrieron más el aforo. Estoy hablando más de 14.000 boletas vendidas (...) Vamos a tener invitados nacionales e internacionales" dijo.

Un video compartido por su equipo mostró el momento exacto en el que el cantante conoció que tendrá casa llena en Bogotá y agradeció el apoyo de todo el público.