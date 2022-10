Luisa Fernanda W anuncia cancelación de video tras palabras de papá de Legarda

Luisa Fernanda W, novia del cantante paisa Legarda fallecido hace más de un mes en medio de un atraco en Medellín, a través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram canceló el lanzamiento del video del sencillo ‘Me sigues queriendo’.



Esto, debido a la controversia que surgió hace unos días con el papá del artista, quien se mostró inconforme con el contenido de la grabación.



Lea también: ¿Disgusto con Luisa Fernanda W? Papá de Legarda envía indirecta a la youtuber



“Toca aprender a soltar, y eso también implica soltar hasta tus proyectos más amados. En esta vida nada ni nadie es de uno, así que con mucha pena me toca decirle adiós también a esta canción. ‬ Ya lo peor pasó, y espero que entiendan que lanzar un sencillo o no, no puede ser más triste que lo sucedido”, escribió Luisa en la imagen del comunicado.



Lea también: Papá de Legarda aclara supuestas peleas con Luisa Fernanda W por video musical



“El equipo ganador”, quien firmó dicho documento, aclaró que la canción fue compuesta por Itzza Primera y producida por su novio Dejota2021, lo que le da los derechos legales para cancelar el lanzamiento.



Finalmente, Luisa pidió disculpas a todos los seguidores que estaban esperando con ansias el video de la canción.









Publicidad