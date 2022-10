Luisa Fernanda W responde con contundencia a las críticas en redes

La youtuber e instagramer Luisa Fernanda W, expareja del cantante fallecido Legarda, respondió con contundencia a todos sus críticos en redes sociales.

En diálogo con La Red, programa de Caracol Televisión, la bella mujer restó importancia a todas aquellas personas que la critican por su manera de cantar, por su forma de actuar e incluso por la manera como ha llevado el duelo de Legarda.

Luisa confesó que ha recibido comentarios de todo tipo en sus redes sociales, sin embargo, contó que ha sabido sobrellevar las críticas de la mejor manera, con amor propio y con el carisma que la caracteriza.

“Yo me preparo y respeto a la gente que no está de acuerdo conmigo y respeto sus opiniones, pero no me lo tomo personal. Cuántas veces le decían a Shakira que no cantaba, ella seguía con su propósito y mira lo que ha logrado”, dijo.

“Hay que respetar la crítica y entender que no todo el mundo estará de acuerdo contigo”, agregó la instagramer colombiana.

