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Maluma diseñó el casco del piloto Sebastián Montoya para su competencia en la Fórmula 2

El hijo de Juan Pablo Montoya correrá en el GP de Mónaco de F2, honrando la cultura colombiana al ritmo de la canción 'Loco x Volver' y el diseño del cantante.

Maluma diseña el casco del piloto Sebastián Montoya para su competencia en la Fórmula 2
Cantante Maluma y el piloto de automovilismo Sebastián Montoya.
Foto: tomada de AFP y de @Sebasmontoya58.
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

El cantante Maluma diseñó el casco con el que el piloto colombiano Sebastián Montoya competirá este domingo en la Fórmula 2 del Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más importantes del automovilismo mundial.

La pieza, concebida como un homenaje a las raíces y a la identidad nacional colombiana, toma como punto de partida el casco que el expiloto Juan Pablo Montoya, padre de Sebastián, utilizó en el mismo circuito a inicios de los 2000.

El diseño conserva las líneas y cortes originales de aquel casco, pero incorpora elementos distintivos de la cultura colombiana, como los colores de la bandera nacional, con el rojo como protagonista, junto con gráficos inspirados en la tradicional chiva (autobús de zonas rurales), el código telefónico del país +57 como sello de origen y la frase "Made in Colombia".

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Según el equipo de prensa del cantante, el proyecto nació como parte del legado de Juan Pablo Montoya, a partir de quien se estableció un puente entre el pasado y el presente del automovilismo colombiano a través de la figura de su hijo Sebastián.

La propuesta también recoge la esencia de 'Loco x Volver', el más reciente álbum musical de Maluma, que refleja conceptos como la nostalgia, el orgullo por los orígenes y la importancia de regresar a las raíces sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre una persona.

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