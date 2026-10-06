Maluma y Beéle, los invitados especiales de Shakira para el último día en España

La gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran' está cerca de llegar a su final y la residencia de España terminará una era de Shakira que los fans nunca olvidarán. El éxito de este show en Madrid ha dado de qué hablar por el mundo, incluso como la mujer más vista en un streaming de Amazon Music en toda la historia.

El 12 de octubre será la última fecha de la residencia en España y para cerrar con broche de oro los conciertos que han tenido a invitados como Manuel Turizo, Laura Pausini, Dua Lipa o Alejandro Sanz, la barranquilla tendrá a Maluma, Beéle y Dani Martín como parte del show final para que sea una noche inolvidable.

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"Como no podía ser de otra manera, este grandioso fin de fiesta promete superar todas las expectativas. Maluma y Beéle encabezan la lista de estrellas internacionales que subirán al escenario en esta fecha tan especial: el show 12+1", expresaron desde el equipo de la barranquillera.

Maluma y Shakira // Foto: suministrada

Ambos artistas -también colombianos- han cooperado en el pasado con la barranquillera, uno con temas como "Chantaje" o "Agua", himnos históricos de la industria, o la celebración de los 20 aniversario de Spotify con una versión nueva de "Hips Don't Lie" al lado de Ed Sheeran.



En España, Dani Martín, un referente del pop español del siglo XXI, tanto en El Canto del Loco como en solitario y uno de los artistas más populares del país, estará acompañando a la colombiana en su último show.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, dijo Shakira.