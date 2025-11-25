En vivo
Maná hace historia en Los Ángeles, EEUU, y supera a Bruce Springsteen

Maná hace historia en Los Ángeles, EEUU, y supera a Bruce Springsteen

El primer concierto en Los Ángeles de la banda mexicana tuvo lugar en 1993, en el Hollywood Palace. En 2007 completó 13 presentaciones en el Staples Center.

