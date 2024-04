Mane Díaz, a ritmo de vallenato, sorprende con sus dotes de cantante: “Crack”

Mane Díaz, el padre del destacado futbolista Luis Díaz,llamó la atención no solo en Inglaterra sino en todos sus seguidores gracias a su carismática presencia en las redes sociales. Recientemente, se ha convertido en el centro de varios momentos virales, desde homenajes musicales hasta divertidas interacciones con figuras deportivas, manifestando así su adaptación y alegría lejos de su natal Colombia, tras un episodio tan difícil como lo fue su secuestro a manos del ELN.

En su cuenta de Instagram,Díaz publicó un emotivo homenaje a Omar Geles y Miguel Morales,dos íconos de la música vallenata, a través de un video donde interpreta la canción "No Lloraré", éxito de la agrupación 'Los Diablitos'.

"Este pequeño homenaje a dos grandes de la música vallenata: Miguel Morales y Omar Geles.Una canción que fue un éxito, hoy, Mane Díaz, seguidor fiel, la recuerda como una de las mejores", expresó Mane en su cuenta de Instagram, donde evidenció su profundo aprecio por estas figuras y la cultura musical de su país.

Además de su amor por la música vallenata, Mane ha demostrado versatilidad al viralizarse bailando el tema "El Secuestro" de Mono Zabaleta y Daniel Maestre, así como ejercitándose al ritmo de ‘Training Season’ de Dua Lipa, una de las artistas más importante de Inglaterra.

"Explícame no entiendo tu enojo, me intriga lo que viven diciendo. Mi amor, ¿qué es lo que está sucediendo?¿Será que ya quieres verme solo?", cantó Mane en su tributo, evidenciando no solo su habilidad vocal sino también un enlace emocional con sus raíces culturales. Este acto de afecto hacia los pilares de la música vallenata ha resonado en sus seguidores y en la diáspora colombiana, consolidando aún más su fama en el exterior.

Padres de Luis Díaz apoyando a la Selección Colombia X: @FCFSeleccionCol

¿Qué dijeron los seguidores de Mane Díaz?

Junto a estos videos virales musicales, el famoso padre de Luis Diaz ha compartido momentos junto a estrellas del calibre de Erling Haaland y Pep Guardiola, y ha sido una figura destacada en los partidos amistosos de la Selección de Colombia, demostrando su incondicional apoyo y orgullo por el talento deportivo de su país, reflejando su espíritu animoso y resiliente tras el episodio de secuestro que vivió.

En esta ocasión sus miles de seguidores no pasaron desapercibidos y le mostraron su admiración. "Jajajaja, hay algo que el mane no haga bien?"; "Crack"; "el tío Mane"; "Más colombiano que secar la ropa detrás de la nevera", fueron algunos de los comentarios.