Manuel Turizo comparte sus mejores consejos para viajar, ¿qué recomienda?

Manuel Turizo no solo conquista con su música, ahora también comparte sus secretos para viajar con estilo. El artista colombiano, reconocido por éxitos como 'La Bachata' y 'Culpables', ha revelado sus mejores consejos para disfrutar de cada destino al máximo. Si estás planeando tu próxima aventura, sus recomendaciones pueden ayudarle a tener una experiencia inolvidable.

Fue en diálogo con el podcast 'Mi Casa Es Tu Casa', de Airbnb, en donde el artistas colombiano dio a conocer todo lo que hace a la hora de viajar por el mundo. Primero dijo cuáles serían sus destinos ideales son del Caribe en Latinoamérica, pues, allí, se encuentran las mejores playas del mundo en países como Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y, por supuesto, en Colombia.

Estos son los consejos de Manuel Turizo a la hora de viajar

Entre sus recomendaciones y anécdotas de viaje , Turizo revela sus prioridades a la hora de visitar o conocer nuevos lugares: buena comida, privacidad y una vista que lo deje sin aliento. Colombia es su destino favorito, pero México, especialmente sus playas en el Caribe, ocupa un lugar especial en su corazón.

"En mi casa es donde me siento yo, allí es mi templo. Me siento raro viajando solo, prefiero hacerlo en compañía (...) Turisteo sí, pero solo no llegar a un destino. Si tú me dices que a descansar, sol o algo, no, me pego un tiro de verdad", añadió.

El último álbum de Manuel Turizo

El cantante colombiano Manuel Turizo ha lanzado su esperado cuarto álbum de estudio, '201', un homenaje muy personal al apartamento donde pasó su infancia en Montería, Colombia. Este proyecto, bajo el sello La Industria INC. y Sony Records, ofrece 12 canciones que fusionan ritmos urbanos, influencias tropicales latinas y sonidos innovadores.