Mariana se entera quién es el verdadero padre de Pedro Jr.: Fernanda se siente traicionada

¡Inolvidable capítulo en Pedro, El Escamoso! Mariana y Fernanda se enteraron de quién es realmente Pedro o a quien llamaban con afecto 'El padrino' en la empresa. Por un descuido la novia de Pedrito conoció cuál es el papel del mensajero.

Lucero, la asistente personal de Pedrito, había dejado en la casa una nota en la que avisaba a su jefe que se iba en la tarde a almorzar a la casa donde vivía el señor Coral. La nota la dejó en físico porque no tenía datos en su celular.

Me voy a almorzar con su papá decía la nota de Lucero.

Lo que nadie esperaba era que la primera persona que iba a leer la nota fuera Mariana, quien estaba viviendo con Pedrito por la discusión que había tenido con su mamá, precisamente, por la mentira de ocultarle quién era su padre, pues le había dicho que estaba muerto.

Pedrito no tuvo más remedio que decirle a su novia la verdad. Mariana reaccionó llevándose todas las cosas de la casa y terminando su relación sentimental, pues afirmó que "nunca le perdonaría esa mentira", así él estuviera avergonzado de su padre.

Publicidad

Por su puesto, Mariana volvió a contarle la verdad a su mamá, quien quedó decepcionada, pues venía de compartir un almuerzo con todos los amigos de Pedro y de expresarle que quería volver a confiar en los hombres, volver a amar.

¿Pedro terminó con Fernanda?

Después de presentarle su renuncia como mensajero de la empresa, Fernanda no le volvió a contestar los mensajes a Pedro. De hecho, todo indica que lo bloqueó de su celular. Además, ella no lo quiere volver a ver, porque, como ella dijo, no soporta las mentiras y más cuando había vuelto a confiar en un hombre.

Publicidad

A las semanas Fernanda seguía sin contestarle el celular y Pedro estaba triste por lo sucedido, pues había perdido a su segundo gran amor por su culpa, ya que su hijo le había pedido que dijera la verdad lo más pronto posible.