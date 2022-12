Máscaras del carnaval, presentes en espectáculo de Shakira en el Super Bowl

Una muestra del Carnaval de Barranquilla incluirá en su show de 12 minutos este domingo en el Super Bowl la cantante Shakira, que compartirá espectáculo con Jeniffer López en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

La artista barranquillera pidió a la Secretaría de Cultura del Atlántico un lote de máscaras elaboradas por los artesanos del municipio de Galapa para que las usen sus bailarines durante la presentación.

Máscaras de tigres, leones, toritos y otros animales, típicas del Carnaval, podrán ser apreciadas por más de cien millones de televidentes a nivel mundial gracias al arraigo de la barranquillera con su tierra. También aparecerán en escena marimondas y congos.

"Si alguien me hubiera dicho cuando era una niña en Barranquilla que yo iba a cantar en el Super Bowl, pues probablemente no lo hubiera creído y es una muestra de que los sueños se cumplen", dijo la cantante en rueda de prensa junto a Jeniffer López.

También se conoció que Shakira cantará reguetón y para ello invitará al escenario al puertorriqueño Anuel.

El artesano de las máscaras

Luis Demetrio es uno de los artesanos más reconocidos de Galapa

y se le midió al reto de elaborar, con su equipo, 100 máscaras en tiempo récord.

"Cuando yo empecé me dije, no creo que alcance, pero cuando me comentan que son para Shakira en el Super Bowl, sacamos el trabajo en ocho días", recordó.Las máscaras fueron producidas en el taller de Demetrio en el patio de su casa en Galapa, el mismo donde se elaboran los implementos para la comparsa Selva Africana.

"Íbamos a hacer máscaras y tocados grandes, pero los pidieron más pequeños para que no hubiera problemas de caídas o tropezones con los bailarines", explicó.

